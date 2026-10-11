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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Фарид Гаибов выразил удовлетворение ростом числа ультрамарафонцев в Азербайджане

    Индивидуальные
    • 11 октября, 2026
    • 11:41
    Фарид Гаибов выразил удовлетворение ростом числа ультрамарафонцев в Азербайджане

    Радует, что в Азербайджане есть свои ультрамарафонцы.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов журналистам в рамках III Международного Ханкендинского ультрамарафона.

    Министр напомнил, что соревнования проводятся уже в третий раз.

    "Впервые ультрамарафон стартовал в Ханкенди. Последние два года здесь находится финиш. Дистанция составляет 192 километра, спортсмены преодолевают ее за четыре дня. Число участников заметно выросло, причем более половины из них - азербайджанцы. Мы рады, что у нас так много ультрамарафонцев", - отметил он.

    Ф. Гаибов также рассказал об участии женщин в соревнованиях.

    "В ультрамарафоне принимают участие спортсмены из шести стран. Около 25% атлетов составляют женщины. Поздравляю каждого спортсмена, а также весь наш народ с очередным спортивным праздником на освобожденных от оккупации территориях", - сказал министр.

    Фарид Гаибов Ханкендинский ультрамарафон
    Fərid Qayıbov: "Sevindirici haldır ki, bizim də ultramarafonçularımız var"
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