Фарид Гаибов выразил удовлетворение ростом числа ультрамарафонцев в Азербайджане

Радует, что в Азербайджане есть свои ультрамарафонцы.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов журналистам в рамках III Международного Ханкендинского ультрамарафона.

Министр напомнил, что соревнования проводятся уже в третий раз.

"Впервые ультрамарафон стартовал в Ханкенди. Последние два года здесь находится финиш. Дистанция составляет 192 километра, спортсмены преодолевают ее за четыре дня. Число участников заметно выросло, причем более половины из них - азербайджанцы. Мы рады, что у нас так много ультрамарафонцев", - отметил он.

Ф. Гаибов также рассказал об участии женщин в соревнованиях.

"В ультрамарафоне принимают участие спортсмены из шести стран. Около 25% атлетов составляют женщины. Поздравляю каждого спортсмена, а также весь наш народ с очередным спортивным праздником на освобожденных от оккупации территориях", - сказал министр.