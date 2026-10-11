В ООН осудили расистские оскорбления в адрес теннисистки Коко Гауфф

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило расистские оскорбления в социальных сетях в адрес американской теннисистки Коко Гауфф после ее выступления на турнире в Пекине.

Как передает Report, соответствующее заявление распространила пресс-служба организации.

Поводом для оскорблений стал спорный эпизод матча третьего круга против китаянки Сунь Синьжань. Во время одного из розыгрышей Гауфф подняла руки, пожаловавшись на освещение корта. После просмотра видеоповтора судья назначил переигровку очка, которое первоначально выиграла китайская теннисистка. Повторный розыгрыш завершился в пользу американки.

После встречи Гауфф сообщила, что получила в социальных сетях множество сообщений расистского характера.

"Расистские высказывания в адрес Коко Гауфф отвратительны и свидетельствуют о том, что темнокожие спортсменки становятся мишенью для ненависти и дискриминации. В спорте нет места расистским и сексистским оскорблениям и унижениям", - говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что игроки, тренеры и спортивные федерации должны защищать спортсменов от подобных нападок, а болельщики - противодействовать проявлениям расизма и сексизма.

Гауфф завершила выступление на турнире в Пекине в четвертом круге. Позднее американка снялась с соревнований в Ухане, где в прошлом сезоне завоевала титул.