В Бейлагане водитель погиб от удара током после ДТП
Происшествия
- 11 октября, 2026
- 11:33
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В Бейлаганском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла в селе Тазакенд.
Житель села Болсулу Мухаммед Сафарлиев, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107, потерял управление и врезался в придорожный электрический столб. От удара столб упал на автомобиль.
Когда водитель попытался выйти из машины, его ударило электрическим током. Мужчина скончался на месте.
По факту проводится расследование.
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