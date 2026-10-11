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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Бейлагане водитель погиб от удара током после ДТП

    Происшествия
    • 11 октября, 2026
    • 11:33
    В Бейлагане водитель погиб от удара током после ДТП

    В Бейлаганском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла в селе Тазакенд.

    Житель села Болсулу Мухаммед Сафарлиев, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107, потерял управление и врезался в придорожный электрический столб. От удара столб упал на автомобиль.

    Когда водитель попытался выйти из машины, его ударило электрическим током. Мужчина скончался на месте.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Бейлаган
    Beyləqanda avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, cərəyan sürücünü vuraraq öldürüb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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