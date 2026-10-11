Муганский региональный центр МЧС провел учения

В городе Сальян на территории недействующего производственного предприятия состоялись учения на тему "Спасение пострадавших из-под завалов", организованные Муганским региональным центром Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Как сообщает Report, к учениям были привлечены силы Муганского регионального центра МЧС и Сальянской районной станции скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственной TƏBİB.

Целью учений стало дальнейшее совершенствование навыков спасателей по проведению поисково-спасательных работ при возможных чрезвычайных ситуациях на территории подобных предприятий.

По сценарию учений, в результате условного чрезвычайного происшествия на территории объекта оказались люди, нуждающиеся в помощи. Спасатели с использованием специального оборудования извлекли условных пострадавших и оказали им первую помощь.

По итогам успешно проведенных учений были обсуждены достигнутые результаты и даны соответствующие поручения.