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    Муганский региональный центр МЧС провел учения

    Происшествия
    • 11 октября, 2026
    • 11:02
    Муганский региональный центр МЧС провел учения

    В городе Сальян на территории недействующего производственного предприятия состоялись учения на тему "Спасение пострадавших из-под завалов", организованные Муганским региональным центром Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

    Как сообщает Report, к учениям были привлечены силы Муганского регионального центра МЧС и Сальянской районной станции скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственной TƏBİB.

    Целью учений стало дальнейшее совершенствование навыков спасателей по проведению поисково-спасательных работ при возможных чрезвычайных ситуациях на территории подобных предприятий.

    По сценарию учений, в результате условного чрезвычайного происшествия на территории объекта оказались люди, нуждающиеся в помощи. Спасатели с использованием специального оборудования извлекли условных пострадавших и оказали им первую помощь.

    По итогам успешно проведенных учений были обсуждены достигнутые результаты и даны соответствующие поручения.

    Муганский региональный центр МЧС провел учения

    Муганский региональный центр МЧС провел учения
    Муганский региональный центр МЧС провел учения
    Муганский региональный центр МЧС провел учения
    Муганский региональный центр МЧС провел учения
    Муганский региональный центр МЧС провел учения
    Муганский региональный центр МЧС провел учения

    МЧС Азербайджана Поисково-спасательная операция
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