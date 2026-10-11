Муганский региональный центр МЧС провел учения
- 11 октября, 2026
- 11:02
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В городе Сальян на территории недействующего производственного предприятия состоялись учения на тему "Спасение пострадавших из-под завалов", организованные Муганским региональным центром Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Как сообщает Report, к учениям были привлечены силы Муганского регионального центра МЧС и Сальянской районной станции скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственной TƏBİB.
Целью учений стало дальнейшее совершенствование навыков спасателей по проведению поисково-спасательных работ при возможных чрезвычайных ситуациях на территории подобных предприятий.
По сценарию учений, в результате условного чрезвычайного происшествия на территории объекта оказались люди, нуждающиеся в помощи. Спасатели с использованием специального оборудования извлекли условных пострадавших и оказали им первую помощь.
По итогам успешно проведенных учений были обсуждены достигнутые результаты и даны соответствующие поручения.