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    ВСУ нанесли удар по центру обслуживания межконтинентальных ракет в России

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 11:55
    ВСУ нанесли удар по центру обслуживания межконтинентальных ракет в России

    Вооруженные силы Украины в ночь на 9 октября нанесли удар по Центру ликвидации межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в районе населенного пункта Сыроватиха Нижегородской области России.

    Как передает Report со ссылкой на Defense Express, по данным Генштаба ВСУ, предприятие использовалось для производства взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива.

    Центр был создан в 1991 году на базе воинской части № 32193. Первоначально он занимался утилизацией советских межконтинентальных ракет в рамках договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений. Всего на объекте ликвидировали 448 ракет типов Р-36 и УР-100Н УТТХ.

    Позднее предприятие также обеспечивало техническое обслуживание ракет Р-36М "Воевода" и их переоборудование в ракеты-носители "Днепр".

    После закрытия программы "Днепр" в 2015 году центр, по данным издания, продолжил поставлять компоненты жидкого ракетного топлива для космических программ России.

    Степень повреждения объекта в результате удара пока неизвестна.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) Баллистическая ракета Российско-украинский конфликт
    Ukrayna Ordusu Rusiyada qitələrarası raketlərin xidmət mərkəzinə zərbə endirib
    Ukraine strikes Russian ICBM disposal center in Nizhny Novgorod region
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