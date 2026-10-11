ВСУ нанесли удар по центру обслуживания межконтинентальных ракет в России

Вооруженные силы Украины в ночь на 9 октября нанесли удар по Центру ликвидации межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в районе населенного пункта Сыроватиха Нижегородской области России.

Как передает Report со ссылкой на Defense Express, по данным Генштаба ВСУ, предприятие использовалось для производства взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива.

Центр был создан в 1991 году на базе воинской части № 32193. Первоначально он занимался утилизацией советских межконтинентальных ракет в рамках договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений. Всего на объекте ликвидировали 448 ракет типов Р-36 и УР-100Н УТТХ.

Позднее предприятие также обеспечивало техническое обслуживание ракет Р-36М "Воевода" и их переоборудование в ракеты-носители "Днепр".

После закрытия программы "Днепр" в 2015 году центр, по данным издания, продолжил поставлять компоненты жидкого ракетного топлива для космических программ России.

Степень повреждения объекта в результате удара пока неизвестна.