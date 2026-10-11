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    Ukrayna Ordusu Rusiyada qitələrarası raketlərin xidmət mərkəzinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 14:14
    Ukrayna Ordusu Rusiyada qitələrarası raketlərin xidmət mərkəzinə zərbə endirib

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri (USQ) oktyabrın 9-na keçən gecə Rusiyanın Nijni Novqorod vilayətində, Sırovatixa yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yerləşən Qitələrarası Ballistik Raketlərin (QBR) ləğvi mərkəzinə zərbə endirib.

    "Report"un "Defense Express"ə istinadən xəbər verir ki, USQ-nin Baş Qərargahının məlumatına əsasən, müəssisədən partlayıcı maddələrin və raket yanacağının komponentlərinin istehsalı üçün istifadə olunurdu.

    Mərkəz 1991-ci ildə 32193 saylı hərbi hissənin bazasında yaradılıb. Əvvəlcə strateji hücum silahlarının ixtisarına dair müqavilələr çərçivəsində sovet istehsalı olan qitələrarası raketlərin utilizasiyası ilə məşğul olub. Ümumilikdə, obyektdə R-36 və UR-100N UTTX tipli 448 raket məhv edilib.

    Sonralar müəssisə R-36M "Voyevoda" raketlərinə texniki xidmət göstərilməsini və onların "Dnepr" daşıyıcı raketlərinə çevrilməsini də təmin edib.

    Nəşrin məlumatına görə, "Dnepr" proqramı 2015-ci ildə dayandırıldıqdan sonra mərkəz Rusiyanın kosmik proqramları üçün maye raket yanacağının komponentlərinin tədarükünə davam edib.

    Zərbə nəticəsində obyektə dəyən ziyanın miqyası hələlik məlum deyil.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Ukrayna Silahlı Qüvvələri
    ВСУ нанесли удар по центру обслуживания межконтинентальных ракет в России
    Ukraine strikes Russian ICBM disposal center in Nizhny Novgorod region
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