В Ханкенди завершился III Международный ультрамарафон - ОБНОВЛЕНО

Завершился четвертый, заключительный этап III Международного Ханкендинского ультрамарафона.

Как сообщает командированный в Ханкенди сотрудник Report, четвертый этап стартовал в Агдаме. Участники преодолели дистанцию 29,2 км.

Таким образом, за четыре дня спортсмены пробежали в общей сложности 192 км и финишировали на площади Победы в Ханкенди.

По итогам четырех этапов победителем III Международного Ханкендинского ультрамарафона среди мужчин стал Давид Харазишвили (Грузия). Второе место занял Андрей Егоров (Литва), третье - представитель Азербайджана Эльшад Насибов.

Среди женщин победу в общем зачете одержала Елена Шевченко (Украина). Второе место заняла Лейла Абдинова (Россия), третье - Наталья Валлек (Азербайджан).

Ультрамарафон прошел при совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации легкой атлетики Азербайджана и Операционной компании "Бакинское городское кольцо". В соревнованиях приняли участие 97 спортсменов из шести стран.

Ультрамарафон состоял из четырех этапов: Габала - Агдаш (52,5 км), Агдаш - Барда (63,5 км), Барда - Агдам (46,8 км) и Агдам - Ханкенди (29,2 км). Победители каждого этапа награждаются отдельно.

Цель проведения соревнований - популяризация здорового образа жизни и бега, а также продвижение различных регионов Азербайджана посредством спорта.

Напомним, что Ханкендинский ультрамарафон впервые состоялся в 2024 году по маршруту Ханкенди - Баку. В соревнованиях на дистанции 380 км приняли участие 64 спортсмена из четырех стран. В 2025 году ультрамарафон прошел по маршруту Габала - Ханкенди с участием 81 спортсмена из шести стран.

09:49

В Агдаме стартовал четвертый, заключительный этап III Международного Ханкендинского ультрамарафона.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, на последнем этапе участникам предстоит преодолеть 29,2 км от Агдама до Ханкенди. Таким образом, за четыре дня спортсмены преодолеют в общей сложности 192 км и финишируют в Ханкенди.

Ультрамарафон проводится при совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации легкой атлетики Азербайджана и Операционной компании "Бакинское городское кольцо". В соревнованиях принимают участие 97 спортсменов из шести стран.

Ультрамарафон состоит из четырех этапов: Габала - Агдаш (52,5 км), Агдаш - Барда (63,5 км), Барда - Агдам (46,8 км) и Агдам - Ханкенди (29,2 км). Победители каждого этапа награждались отдельно. Главные призы победителям общего зачета будут вручены сегодня после завершения заключительного этапа.

Напомним, что Ханкендинский ультрамарафон впервые состоялся в 2024 году по маршруту Ханкенди - Баку. В соревнованиях на дистанции 380 км приняли участие 64 спортсмена из четырех стран. В 2025 году ультрамарафон прошел по маршруту Габала - Ханкенди с участием 81 спортсмена из шести стран.