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Средства, выделяемые ежегодно на выплату пенсий, превысили 7,2 млрд манатов в 2025 году

Средства, выделяемые ежегодно на выплату пенсий, превысили 7,2 млрд манатов в 2025 году Средства, выделяемые ежегодно на выплату пенсий, превысили 7,2 млрд манатов в 2025 году
Социальная защита
17 июня 2025 г. 19:17
Средства, выделяемые ежегодно на выплату пенсий, превысили 7,2 млрд манатов в 2025 году

С 2018 года указами и распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева было реализовано пять пакетов социальных реформ, охватывающих более 4 млн граждан, в рамках которых наряду с повышением заработной платы и пенсий, также увеличись пособия и стипендии.

Как сообщает Report, об этом говорилось на очередном заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что повышения в основном затрагивают семьи шехидов, малообеспеченные семьи, лиц с инвалидностью, женщин, имеющих более пяти детей, семьи, потерявшие кормильца, и другие уязвимые группы населения.

Повышение социальных выплат для этих категорий лиц в рамках каждого пакета социальных реформ и значительное увеличение этих выплат в последние годы являются практическим проявлением особой заботы государства о них.

Отмечено, что граждане, чьи пособия и пенсии увеличены, начнут получать выплаты с надбавкой уже со следующего месяца. В целом ежегодные средства, направляемые на выплаты пособий и пенсий, в период с 2018 по 2025 год увеличились в 5 раз. В 2025 году объем средств, выделяемых ежегодно на выплату пенсий, превысил 7,2 млрд манатов, что в два раза больше по сравнению с 2018 годом.

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Версия на азербайджанском языке Pensiya ödənişlərinə hər il ayrılan vəsait 2025-ci il üçün 7,2 mlrd. manatı ötüb

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