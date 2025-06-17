Средства, выделяемые ежегодно на выплату пенсий, превысили 7,2 млрд манатов в 2025 году

Средства, выделяемые ежегодно на выплату пенсий, превысили 7,2 млрд манатов в 2025 году

С 2018 года указами и распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева было реализовано пять пакетов социальных реформ, охватывающих более 4 млн граждан, в рамках которых наряду с повышением заработной платы и пенсий, также увеличись пособия и стипендии.

Как сообщает Report, об этом говорилось на очередном заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что повышения в основном затрагивают семьи шехидов, малообеспеченные семьи, лиц с инвалидностью, женщин, имеющих более пяти детей, семьи, потерявшие кормильца, и другие уязвимые группы населения.

Повышение социальных выплат для этих категорий лиц в рамках каждого пакета социальных реформ и значительное увеличение этих выплат в последние годы являются практическим проявлением особой заботы государства о них.

Отмечено, что граждане, чьи пособия и пенсии увеличены, начнут получать выплаты с надбавкой уже со следующего месяца. В целом ежегодные средства, направляемые на выплаты пособий и пенсий, в период с 2018 по 2025 год увеличились в 5 раз. В 2025 году объем средств, выделяемых ежегодно на выплату пенсий, превысил 7,2 млрд манатов, что в два раза больше по сравнению с 2018 годом.