KOBİA обратилось к предпринимателям, создающим кластер МСП

В Азербайджане коммерческие юридические лица, желающие получить свидетельство о создании кластера малого и среднего предпринимательства (МСП), могут обратиться в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

В Азербайджане коммерческие юридические лица, желающие получить свидетельство о создании кластера малого и среднего предпринимательства (МСП), могут обратиться в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении KOBİA к предпринимателям.

Заявки принимаются в письменной (адрес: город Баку, Наримановский район, проспект Зии Буниятова, 38С, 1969-й квартал) или электронной форме ([email protected]).