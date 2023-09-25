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KOBİA обратилось к предпринимателям, создающим кластер МСП

KOBİA обратилось к предпринимателям, создающим кластер МСП В Азербайджане коммерческие юридические лица, желающие получить свидетельство о создании кластера малого и среднего предпринимательства (МСП), могут обратиться в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.
Бизнес
25 сентября 2023 г. 15:45
KOBİA обратилось к предпринимателям, создающим кластер МСП

В Азербайджане коммерческие юридические лица, желающие получить свидетельство о создании кластера малого и среднего предпринимательства (МСП), могут обратиться в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении KOBİA к предпринимателям.

Заявки принимаются в письменной (адрес: город Баку, Наримановский район, проспект Зии Буниятова, 38С, 1969-й квартал) или электронной форме ([email protected]).

Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте KOBİA – www.smb.gov.az.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA klaster yaratmaq istəyən sahibkarlara müraciət edib

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