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В отношении Bazarstore составлен административный протокол

В отношении Bazarstore составлен административный протокол Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Bazarstore на основании закона "О защите прав потребителей".
Бизнес
23 июля 2025 г. 16:42
В отношении Bazarstore составлен административный протокол

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Bazarstore на основании закона "О защите прав потребителей".

Об этом сообщили Report в Госагентстве.

По информации ведомства, компания реализовывала продовольственные товары по цене, превышающей указанную на упаковке, и совершила правонарушение, предусмотренное статьей 447.0.1 (обман потребителей в незначительной мере относительно стоимости товара) Кодекса об административных правонарушениях.

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