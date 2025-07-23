В отношении Bazarstore составлен административный протокол

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Bazarstore на основании закона "О защите прав потребителей".

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Bazarstore на основании закона "О защите прав потребителей".

Об этом сообщили Report в Госагентстве.

По информации ведомства, компания реализовывала продовольственные товары по цене, превышающей указанную на упаковке, и совершила правонарушение, предусмотренное статьей 447.0.1 (обман потребителей в незначительной мере относительно стоимости товара) Кодекса об административных правонарушениях.