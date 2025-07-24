Минэкономики: Ассортимент в торговых и винных домах Азербайджана за рубежом зависит от особенностей местных рынков

Ассортимент продукции в азербайджанских торговых и винных домах в других странах формируется с учетом специфики местных рынков.

Ассортимент продукции в азербайджанских торговых и винных домах в других странах формируется с учетом специфики местных рынков.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве экономики.

В ведомстве отметили, что в ОАЭ, Катаре и Пакистане основной спрос приходится на компоты, соки, консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия. Продажа алкогольных напитков в этих странах не предусмотрена. Также востребованы чай, свежие и сушеные фрукты и овощи.

В Китае, Беларуси и России больше внимания уделяется азербайджанским винам и другим алкогольным напиткам, при этом сохраняется высокий интерес к чаю и консервированной продукции.

В Минэкономики подчеркнули, что в последние годы зарубежные потребители лучше узнают азербайджанские товары, особенно органическую продукцию. Растет экспорт на новые рынки, а гранатовые вина и соки пользуются особым спросом. В Европе, Казахстане и странах Персидского залива высокий интерес наблюдается к фруктам и овощам (свежим и сушеным), безалкогольным напиткам, минеральной воде, чаю и консервам.

По информации ведомства, на данный момент за рубежом работают 13 торговых и 4 винных дома Азербайджана: 6 - в Китае, по два - в Европе и странах Залива, 2 - в СНГ, 1 - в Южной Азии; 3 винных дома - в Китае и 1 - в России. Эти площадки способствуют продвижению национальной продукции и расширяют доступ к региональным рынкам.