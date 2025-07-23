В отношении Apar Ride составлен протокол об административном правонарушении

В отношении Apar Ride составлен протокол об административном правонарушении

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Apar Ride на основании закона "О защите прав потребителей".

Об этом сообщили Report в Агентстве.

Компания включила в "пользовательское соглашение" условия, ограничивающие права потребителей по сравнению с правами, предусмотренными законодательством. Этот факт был расценен как административное правонарушение в соответствии со статьей 447.0.9 (включение в договор условий, ограничивающих права потребителя) Кодекса об административных проступках.