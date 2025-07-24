6 тыс. участников COP30 разместят на круизных лайнерах в Бразилии

Во время климатической конференции COP30, которая пройдет в бразильском Белене, для размещения участников будут использовать круизные лайнеры.

Во время климатической конференции COP30, которая пройдет в бразильском Белене, для размещения участников будут использовать круизные лайнеры.

Как сообщает Report со ссылкой на администрацию президента Бразилии, на судах планируется разместить около 6 тыс. человек.

Согласно информации, достигнута договоренность между специальным секретариатом COP30 и Бразильским советом по туризму Embratur об использовании двух круизных судов в качестве временного жилья. На лайнерах будет доступно 3 900 кают и 6 тыс. спальных мест.

Все варианты проживания, включая гостиницы, арендуемые квартиры и круизные лайнеры, будут координироваться ООН в рамках соглашения, заключенного Бразилией с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.

Конференция состоится в Белене с 10 по 21 ноября.