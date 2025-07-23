Госагентство: OBA Market продавал продукцию дороже указанной цены

Госагентство: OBA Market продавал продукцию дороже указанной цены

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте составило протокол об административном правонарушении в отношении "OBA Market" на основании закона "О защите прав потребителей".

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Было отмечено, что компания продавала пищевую продукцию дороже цены, указанной на ней, и совершила правонарушение в соответствии со статьей 447.0.1 Кодекса об административных проступках (Обман потребителя в малом размере в отношении цены товара).