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Госагентство: OBA Market продавал продукцию дороже указанной цены

Госагентство: OBA Market продавал продукцию дороже указанной цены Госагентство: OBA Market продавал продукцию дороже указанной цены
Бизнес
23 июля 2025 г. 19:23
Госагентство: OBA Market продавал продукцию дороже указанной цены

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте составило протокол об административном правонарушении в отношении "OBA Market" на основании закона "О защите прав потребителей".

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Было отмечено, что компания продавала пищевую продукцию дороже цены, указанной на ней, и совершила правонарушение в соответствии со статьей 447.0.1 Кодекса об административных проступках (Обман потребителя в малом размере в отношении цены товара).

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: "OBA Market" məhsulu göstərilən qiymətdən baha satıb

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