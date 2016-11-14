Report: Курс доллара в следующем году может достичь 2,50 маната

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Курс основной валютной пары доллар/евро откатился до 1,0773, что является 10-месячным минимумом. Аналитическая группа Report отмечает, что 7 января курс был равен 1,0769 USD/EUR. Основной причиной падения курса является укрепление доллара на мировом валютном рынке. Так, первоначальный шок от неожиданного результата президентских выборов в США сменился оптимистичными настроениями на финансовых рынках. Сейчас фондовые индексы США выросли до рекордных отметок, а курс доллара укрепился вопреки прогнозам аналитиков. Доллар укрепляет позиции на фоне усилившейся вероятности повышения учетной ставки на декабрьском заседании Федеральной резервной системы США (ФРС). Так, в предвыборную платформу президента Дональда Трампа включен пункт увеличения государственных инвестиционных расходов. Это означает увеличение заимствований или повышение процентных ставок. В то же время усиленное развитие экономики США является дополнительным стимулом для повышения учетной ставки.

Аналитики Report прогнозируют снижение курса пары USD/EUR до отметки 1,0450 к концу года, и достижение паритета в первой половине 2017 года. Это может спровоцировать девальвацию других мировых валют на 5-15%. Ослабление евро приведет к удешевлению европейских товаров в долларовом эквиваленте, что в свою очередь, вынудит торговых партнеров стран Европы девальвировать их национальные валюты. Цепная реакция девальвации распространится на многие страны. В этих условиях азербайджанский манат продолжит дешеветь по отношению к доллару, и уже в первой половине следующего года не исключен рост курса до 2,50 AZN/USD.