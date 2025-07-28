Текущий портфель ЕБРР по проектам в Азербайджане оценивается почти в 950 млн евро

По состоянию на 30 июня 2025 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 948 млн евро.

По состоянию на 30 июня 2025 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 948 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 38% портфеля приходится на частный сектор.

При этом в настоящее время активными являются 34 проекта.

По сравнению с показателем на 31 мая 2025 года, объем портфеля сократился на 4,34%, или на 43 млн евро.

Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 89% (846 млн евро) - направлена на развитие устойчивой инфраструктуры, 6% (54 млн евро) приходится на финансовые институты, еще 5% (48 млн евро) - на корпоративный сектор.

В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан более 3,656 млрд евро на реализацию 198 проектов, а общий объем кумулятивных выплат и выданных гарантий - 3,351 млрд евро.

Объем операционных активов банка в стране на 30 июня 2025 года составил 693 млн евро, сократившись на 3,35% (24 млн евро) по сравнению с показателем на 31 мая текущего года.

Отметим, что в 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на общую сумму 199 млн евро на финансирование восьми проектов в Азербайджане, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.