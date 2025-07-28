В Пакистане в результате муссонных дождей погибли 279 человек

По меньшей мере 279 человек погибли и 676 получили ранения в Пакистане из-за ливневых муссонных дождей и вызванных ими инцидентов с конца июня.

По меньшей мере 279 человек погибли и 676 получили ранения в Пакистане из-за ливневых муссонных дождей и вызванных ими инцидентов с конца июня.

Как передает Report, об этом сообщают пакистанские СМИ.

Повреждено более 1,5 тыс. зданий, сотни людей эвакуированы. Нанесен значительный ущерб животноводческой и сельскохозяйственной отраслям.

Больше всего жертв зафиксировано в Пенджабе - 151 погибший и 536 пострадавших. В северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 64, ранены 80 человек.

Власти страны предпринимают меры, направленные на обеспечение безопасности граждан и минимизацию ущерба от стихии. Согласно прогнозам метеорологов, сильные ливни в ближайшие дни продолжатся.

Муссонный сезон в Южной Азии, который длится с июня по сентябрь, ежегодно приводит к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.