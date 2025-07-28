"Аэрофлот" отменит часть рейсов из-за сбоя инфосистем

"Аэрофлот" отменит часть рейсов из-за сбоя инфосистем

Национальный авиаперевозчик России "Аэрофлот" предупредил о вынужденной корректировке расписания рейсов в связи со сбоем информационных систем авиакомпании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение "Аэрофлота" в соцсети Telegram.



"В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - сообщил авиаперевозчик.

Сообщается, что компания работает над минимизацией рисков выполнения плана полетов и скорейшим восстановлением штатной работы сервисов.

По информации авиакомпании, в 2024 году пассажиропоток Группы "Аэрофлот" достиг 55,3 млн человек.