Brent подорожала до $68,96 за баррель

Котировки нефти растут утром в понедельник после снижения в пятницу и всей прошлой недели в целом.

Котировки нефти растут 28 июля утром после снижения 25 июля и всей прошлой недели в целом.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

К 9:10 по Баку сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,52 (0,76%), до $68,96 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на $0,74 (1,1%), до $68,44 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,46 (0,71%), до $65,62 за баррель. За прошлую сессию контракт подешевел на $0,87 (1,3%), до $65,16 за баррель.

За минувшую неделю Brent снизилась в цене примерно на 1%, WTI - на 3%.