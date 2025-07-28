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Глава Роскосмоса анонсировал переговоры с NASA

Глава Роскосмоса анонсировал переговоры с NASA Делегация Роскосмоса приглашена на предстоящий запуск американского корабля Crew Dragon с российским космонавтом - в рамках поездки планируется встреча с министром транспорта США и временно исполняющим обязанности директора NASA Шоном Даффи.
Другие страны
28 июля 2025 г. 09:44
Глава Роскосмоса анонсировал переговоры с NASA

Делегация Роскосмоса приглашена на предстоящий запуск американского корабля Crew Dragon с российским космонавтом - в рамках поездки планируется встреча с министром транспорта США и временно исполняющим обязанности директора NASA Шоном Даффи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"С мыса Канаверал из Флориды на [ракете] Falcon и [корабле Crew] Dragon запускаются два американских астронавта и наш российский космонавт. Мы как раз приглашены на этот запуск и проведем ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве между Роскосмосом и НАСА <...> У нас планируется встреча с руководителем нового NASA [Шоном Даффи]", - сказал он.

Запуск миссии Crew-11 намечен на 31 июля. В состав экипажа вошел российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи.

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