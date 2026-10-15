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    Anglo Asian Mining в III квартале увеличила производство меди более чем вдвое

    Промышленность
    • 15 октября, 2026
    • 10:21
    Anglo Asian Mining в III квартале увеличила производство меди более чем вдвое

    Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (ААМ), специализирующаяся на освоении золотоносных месторождений в Азербайджане, увеличила производство меди в стране в III квартале 2026 года до 5 514 тонн по сравнению с 2 288 тоннами за аналогичный период прошлого года (рост в 2,4 раза).

    Как сообщает Report со ссылкой на Anglo Asian Mining, во II квартале текущего года показатель составлял 5 129 тонн.

    Увеличение выпуска меди обусловлено поэтапным наращиванием мощностей на месторождении Демирли, выход которого на проектную мощность ожидается к концу ноября. В разрезе активов компании в третьем квартале на руднике Гедабек произведено 1 690 тонн меди, на Демирли - 3 824 тонны.

    По итогам девяти месяцев 2026 года объем добычи меди достиг рекордных 14 354 тонн (против 3 476 тонн за 9 месяцев 2025 года). В компании отмечают, что в соответствии со среднесрочной стратегией медь формирует основу структуры производства текущего года.

    Anglo Asian Mining plc - производитель меди и золота в Азербайджане. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining Plc. - 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.

    Производство меди Anglo Asian Mining (AAM)
    "Anglo Asian Mining" III rübdə mis istehsalını 2 dəfədən çox artırıb
    Anglo Asian Mining more than doubles its copper production in 3Q26
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