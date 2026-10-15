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    "Anglo Asian Mining" III rübdə mis istehsalını 2 dəfədən çox artırıb

    Sənaye
    • 15 oktyabr, 2026
    • 10:34
    Anglo Asian Mining III rübdə mis istehsalını 2 dəfədən çox artırıb

    Böyük Britaniyanın qızıl hasil edən "Anglo Asian Mining PLC" şirkəti Azərbaycanda mis istehsalını 2026-cı ilin III rübündə ötən ilin enyi dövründəki 2 288 tonla müqayisədə 5 514 tona qədər (2,4 dəfə artım) artırıb.

    "Report" "Anglo Asian Mining"ə istinadən xəbər verir ki, cari ilin II rübündə göstərici 5 129 ton təşkil edib.

    Mis istehsalının artması noyabrın sonunadək layihə gücünə çatması gözlənilən "Dəmirli" yatağında güclərin mərhələli şəkildə artırılması ilə şərtlənir. Üçüncü rübdə "Gədəbəy" mədənində 1 690 ton, "Dəmirli"də isə 3 824 ton mis istehsal edilib.

    Bu ilin doqquz ayının yekunlarına görə, mis hasilatının həcmi rekord səviyyəyə - 14 354 tona (2025-ci ilin 9 ayındakı 3 476 tonla müqayisədə) çatıb. Şirkətdən qeyd edilib ki, ortamüddətli strategiyaya uyğun olaraq, mis cari ilin istehsal strukturunun əsasını formalaşdırır.

    Qiymətli metallar və qiymətli daşlar Anglo Asian Mining PLC (AAM)
    Anglo Asian Mining в III квартале увеличила производство меди более чем вдвое
    Anglo Asian Mining more than doubles its copper production in 3Q26
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