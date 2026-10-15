"Anglo Asian Mining" III rübdə mis istehsalını 2 dəfədən çox artırıb
- 15 oktyabr, 2026
- 10:34
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Böyük Britaniyanın qızıl hasil edən "Anglo Asian Mining PLC" şirkəti Azərbaycanda mis istehsalını 2026-cı ilin III rübündə ötən ilin enyi dövründəki 2 288 tonla müqayisədə 5 514 tona qədər (2,4 dəfə artım) artırıb.
"Report" "Anglo Asian Mining"ə istinadən xəbər verir ki, cari ilin II rübündə göstərici 5 129 ton təşkil edib.
Mis istehsalının artması noyabrın sonunadək layihə gücünə çatması gözlənilən "Dəmirli" yatağında güclərin mərhələli şəkildə artırılması ilə şərtlənir. Üçüncü rübdə "Gədəbəy" mədənində 1 690 ton, "Dəmirli"də isə 3 824 ton mis istehsal edilib.
Bu ilin doqquz ayının yekunlarına görə, mis hasilatının həcmi rekord səviyyəyə - 14 354 tona (2025-ci ilin 9 ayındakı 3 476 tonla müqayisədə) çatıb. Şirkətdən qeyd edilib ki, ortamüddətli strategiyaya uyğun olaraq, mis cari ilin istehsal strukturunun əsasını formalaşdırır.