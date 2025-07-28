О нас

Следком РФ завершил осмотр места падения Ан-24 близ Тынды

Следком РФ завершил осмотр места падения Ан-24 близ Тынды На месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области РФ завершены следственные действия.
Другие страны
28 июля 2025 г. 09:44
Следком РФ завершил осмотр места падения Ан-24 близ Тынды

На месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области РФ завершены следственные действия.

Как передает Report, об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Обнаруженные элементы воздушного судна извлечены и направлены на хранение в специально оборудованное место, где их осмотрят следователи.

В комитете уточнили, что продолжается расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, осматриваются изъятые на месте авиакатастрофы предметы и документы.

Напомним, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля в нескольких километрах от аэропорта города Тында в Амурской области. Cамолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында и пропал с радаров при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. На борту самолета были 42 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Дубравка Джедович-Ханданович: Азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке - ИНТЕРВЬЮ
Дубравка Джедович-Ханданович: Азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке - ИНТЕРВЬЮ
28 июля 2025 г. 10:01
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi