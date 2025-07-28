Следком РФ завершил осмотр места падения Ан-24 близ Тынды

На месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области РФ завершены следственные действия.

На месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области РФ завершены следственные действия.

Как передает Report, об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Обнаруженные элементы воздушного судна извлечены и направлены на хранение в специально оборудованное место, где их осмотрят следователи.

В комитете уточнили, что продолжается расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей. Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, осматриваются изъятые на месте авиакатастрофы предметы и документы.

Напомним, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля в нескольких километрах от аэропорта города Тында в Амурской области. Cамолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында и пропал с радаров при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. На борту самолета были 42 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.