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Жертвами оползня на севере Китая стали четыре человека, еще восемь числятся пропавшими без вести

Жертвами оползня на севере Китая стали четыре человека, еще восемь числятся пропавшими без вести Оползень в провинции Хэбэй: четыре погибших, восемь числятся пропавшими
Другие страны
28 июля 2025 г. 09:40
Жертвами оползня на севере Китая стали четыре человека, еще восемь числятся пропавшими без вести

По меньшей мере четыре человека погибли, еще восемь считаются пропавшими без вести в результате оползня, вызванного необычно сильным ливнем в северной китайской провинции Хэбэй.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на телеканал CCTV.

Согласно информации, оползень произошел в городе Чэндэ.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям Китая, в регион направлена специальная группа для оценки последствий стихийного бедствия. Управление также подтвердило, что в результате ливней тысячи жителей были эвакуированы из опасных районов.

Спасательные работы продолжаются. Судьба пропавших остается неизвестной.

Отметим, что 27 июля в северной и северо-восточной частях Китае прошли сильные осадки. Рекордные ливни зафиксированы в большинстве районов северо-востока страны, включая провинцию Хэбэй По прогнозу Центральной метеорологической обсерватории, в течение ближайших двух суток в этих районах ожидается дальнейшее усиление осадков.

В субботу в провинции Хэбэй из-за рекордных осадков погибли два человека ,а за выходные в уезде Фупин было эвакуировано более 4600 человек.

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