Сегодня Баку – театр дипломатических действий и центр геополитических интересов

Berliner Zeitung: Азербайджан может стать примером для развивающихся стран

За последнее десятилетие Азербайджан утвердился в качестве ключевого геостратегического игрока.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитическом материале немецкого издания "Berliner Zeitung".

"За последнее десятилетие Баку зарекомендовал себя как важный геостратегический игрок. Речь идет не только о нефти и газе. Азербайджан стал центром международной дипломатии — даже ЕС и НАТО называют Баку "надежным партнером"", - отмечается в статье.

Автор утверждает, что Азербайджан стремится стать региональной державой: "Азербайджан стремится стать региональной державой, подобно Польше в Восточной Центральной Европе, Бразилии - в Южной Америке или Индонезии - в Юго-Восточной Азии. Это проявляется в его отношениях с региональными гегемонами, окружающими Азербайджан".

В статье отмечается, что Азербайджан пытается умело использовать свое геополитическое положение плацдарма между Востоком и Западом. "В то время как Украина, Беларусь, Молдова и Грузия потерпели неудачу в своих попытках лавировать между ЕС и Россией, Баку хочет быть вовлечен во все процессы. Такие глобальные события, как COP29, конкурс песни Евровидение и чемпионат Европы по футболу 2020 года, демонстрируют, что мир нуждается в Азербайджане. (...) Сегодня Баку – это примерно то же, чем была Вена времен холодной войны: театр дипломатических действий и центр геополитических интересов", - говорится в материале.

В статье также подчеркивается важная роль Азербайджана в качестве поставщика энергии как для Германии, так и для всего ЕС.

"С началом войны в Украине страна (Азербайджан - ред.) позиционировала себя как альтернативу России. На конференции ООН по изменению климата (COP29) , которая прошла в Баку в ноябре прошлого года, наблюдателям стало ясно: когда речь заходит об энергетических вопросах, Азербайджан играет в Лиге чемпионов. Так утверждают лица, принимающие решения в западных энергетических компаниях", - добавил автор.

Кроме того в материале отмечается, что возвращение Азербайджаном своих исконных территорий - Карабахского региона - несомненно, укрепило страну.

"Теперь руководство Азербайджана сосредоточится на поддержании долгосрочной стабильности и поиске признания в публичном дискурсе Западной Европы и США. Таким образом, страна может стать образцом для многих других, ранее не привлекавших внимания, развивающихся экономик", - подчеркивает Berliner Zeitung.