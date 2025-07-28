МИД: Среди жертв авиакатастрофы в Амуре нет азербайджанцев и граждан Азербайджана

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Среди погибших в результате крушения самолета "Ан-24" в Амурской области России нет азербайджанцев и граждан Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля в нескольких километрах от аэропорта города Тында в Амурской области. Cамолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында и пропал с радаров при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. На борту самолета были 42 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.