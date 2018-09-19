Пашинян пытается скрыть удручающее положение в армянской армии - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ 18 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал на оккупированных территориях Азербайджана.

В ходе визита состоялась его встреча с главой сепаратистского режима Бако Саакяном.

Пашинян ознакомился с условиями в воинских частях, дислоцированных в оккупированном Нагорном Карабахе. Пашиняна и Саакяна сопровождали министр обороны Армении Давид Тоноян, начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян, "министр обороны" сепаратистского режима Левон Мнацаканян и другие.

Поводом для визита в Нагорный Карабах и посещения воинских частей на оккупированных землях Азербайджана стало повышение смертности в рядах оккупационных войск. Не далее, как вчера 28-летний призывник Арман Т. из села Нор-Харберд покончил с собой, узнав о том, что ему предстоит служить в оккупированном Нагорном Карабахе.

С приходом Пашиняна к власти в рядах воинских частей Армении, в частности, дислоцированных в оккупированном Нагорном Карабахе, возросла смертность среди военнослужащих.

Это всячески пытаются скрыть, но тщетно, шила в мешке не утаишь. Одним словом, апрельские бои 2016 года и поражение в операции в Гюннюте усугубили кризис в армянской армии.

Министр обороны Давид Тоноян не может устранить возникший кризис, беспомощно разводя руками. Единственный выход в создавшейся ситуации он видит в сокрытии от народа удручающей статистики.

Д.Тоноян выступает с лживыми обещаниями о том, что до конца года армянские военнослужащие будут обеспечены новой формой и сапогами. Тем самым глава оборонного ведомства страны-оккупанта хочет отвлечь внимание общественности, стараясь представить ситуацию в более обнадеживающем свете. Если все настолько оптимистично, почему же тогда армянская молодежь уклоняется от воинской службы, сводя счеты с жизнью? И это не единственное доказательство удручающего положения и страха в рядах армянской армии.

Широкомасштабные учения азербайджанской армии наводят ужас на правительство Армении и Н.Пашиняна, скрывающего свой страх за гневными выпадами в адрес Азербайджана.

Лишним тому подтверждением являются нелепые заявления главы армянского правительства после посещения оккупированных земель Азербайджана, выставленные на всеобщее обозрение в социальной сети Facebook. По его убеждению, на линии фронта есть напряженность, но ситуация полностью контролируется армянскими войсками. И здесь армянский премьер лукавит.

Если бы Н.Пашинян был заинтересован в мирном урегулировании конфликта, он бы не стал грозиться, а сел бы за стол переговоров. Но этого не происходит, а значит глава правительства страны-оккупанта вовсе не является сторонником переговорного процесса, каким он упорно хочет себя представить. Заявления Н.Пашиняна, беспомощно барахтающегося в пучине проблем, ориентированы на внутреннюю аудиторию и сторонников.

Слова Пашиняна о готовности к войне, по сути, призваны успокоить население страны, пребывающей в страхе после апрельских боев и операции в Гюннюте. Пашиняну прекрасно известно, какой страх и ужас навели на армян сокрушительные удары армии Азербайджана.

И, наконец, своими высказывания Пашинян старается скрыть удручающее положение в рядах армянской армии, вселив боевой дух в солдат. Однако старания армянского премьера тщетны. Армия Азербайджана нанесла врагу такой удар, от которого он вряд ли оправится.

Аналитик Этирам Аширлы