Россия: Сценарий новой этнической чистки в XXI веке

Жестокость против азербайджанцев

Жестокость против азербайджанцев в Екатеринбурге является ярким примером национальной и религиозной дискриминации, осуществляемой не просто на уровне городских или региональных властей, а под контролем Кремля. Показания свидетелей происшествия, жителей, кадры, распространяемые в социальных сетях, и реакция на уровне представителя МИД России доказывают, что все эти процессы осуществляются планомерно.

Кампания против мигрантов в России уже приобрела новую репрессивную форму на фоне нехватки человеческих ресурсов для войны. Мигрантов нерусского происхождения, особенно азербайджанцев, узбеков, кыргызов, туркмен, различными способами принуждают идти на войну. Их обвиняют в преступлениях, которых они не совершали, подбрасывают наркотики, угрожают их семьям. Отказавшиеся либо чудесным образом оказываются преступниками, которых позднее отправляют в тюрьму, либо таинственным образом исчезают.

Государственный уровень шантажа

Недавние заявления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ясно показали системный характер этой политики. Он признал, что мигрантов привлекают к войне, и что правоохранительные органы непосредственно участвуют в этом процессе. Что изменилось после этого официального признания? Сказал ли президент РФ Владимир Путин Бастрыкину, что его заявления и действия недопустимы? Разумеется, нет.

Очевидно, что последний инцидент следует рассматривать в контексте напряженности в азербайджано-российских отношениях. Азербайджан все еще ждет объяснений и официальных извинений от России за сбитый гражданский самолет. По инциденту до сих пор не проведено расследования, виновные остаются безнаказанными. Кроме того, кибератаки на информационные ресурсы Азербайджана, недопуск азербайджанского депутата на официальное мероприятие в Астрахани на территорию России показывают недружественное отношение Москвы.

Отчет соответствующей комиссии Милли Меджлиса также показывает, что Азербайджан стал мишенью информационной войны. За этими кибератаками стоят технологические и политические структуры, которым покровительствуют в Кремле. Россия просто открыла новый фронт на информационном, дипломатическом и этническом уровнях.

Идеологические опоры шовинизма

Этническая и религиозная дискриминация в России не ограничивается насилием со стороны правоохранительных органов, это часть идеологической и политической кампании, управляемой Кремлем. Основной движущей силой этой кампании являются государственные СМИ, идеологи и Русская Православная Церковь. Близкие к Кремлю пропагандисты, такие как Владимир Соловьев, открыто высказывают исламофобские, расистские идеи и нацеленные на права нерусских народов мнения на телевидении. Их призывы провоцируют идеологическую основу, направляющую поведение правоохранительных органов.

Под влияние этой политики попадают не только азербайджанцы. Все мусульманские народы, проживающие в России - узбеки, кыргызы, таджики, татары и башкиры - сталкиваются с тем же давлением. Нападения на мигрантов из Центральной Азии, физическое насилие на улицах, систематические проверки, аресты и даже депортации уже стали нормой, а не исключением.

В июне 2025 года Узбекистан передал официальную ноту в МИД РФ, требуя объяснений по поводу "несанкционированных проверок, неуважения и грубого обращения" со своими гражданами на территории России. Это было продолжением многочисленных аналогичных случаев, наблюдаемых в последние месяцы. В мае посол Российской Федерации был вызван в МИД Узбекистана и официально проинформирован о "жестком обращении с трудовыми мигрантами".

Подобные инциденты находятся на повестке дня и правительств Кыргызстана и Таджикистана. В апреле 2025 года Министерство иностранных дел Кыргызстана представило ноту протеста по поводу антимигрантских рейдов, организованных в банном комплексе "Бодрость" в Москве. Во время этого рейда было задержано около 60 иностранцев, в отношении 25 человек составлены протоколы о нарушении миграционных правил России. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что все больше таджикских граждан не допускаются в Россию или депортируются под неопределенными предлогами "обеспечения безопасности".

Жесткие рейды и насилие со стороны правоохранительных органов также являются частью этой тенденции. Так, в мае 2025 года в Москве полиция совершила налет на кафе, где работали мигранты из Центральной Азии, избила их и задержала, несмотря на наличие документов. В феврале этого года в Казани (Татарстан) проводились рейды против мигрантов на рыночных площадях, задержанные были оштрафованы, а часть депортирована. В декабре 2019 года во время рейдов против мигрантов в Хабаровской и Самарской областях правоохранительные органы применяли силу даже против лиц с документами, задерживали их на улице и нарушали их права.

Наряду со всем этим, привлечение нерусских мигрантов к войне в Украине также носит систематический характер. Особенно этому подвержены таджики - миграционные управления и правоохранительные органы обещают им "российский паспорт по 6-месячному контракту" и они сталкиваются с различного рода давлением, под которым их принуждают отправиться в зону боевых действий. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подтвердил, что десятки тысяч мигрантов уже отправлены на фронт.

Эти факты еще раз доказывают, что шовинистская и исламофобская среда, сформировавшаяся в России, неслучайна. Это государственная политика - она начинается с идеологического направления в СМИ, продолжается насилием правоохранительной системы и заканчивается привлечением к войне, противоречащей международному праву. Эта тенденция представляет опасность не только для миллионов нерусских, живущих в России, но и для будущего региона.

Сигнал кровью

Зверства, произошедшие в Екатеринбурге, показывают, что функцию скинхедов 1990-х годов уже системно выполняют официальные органы, муниципальная полиция, спецслужбы. Понятия вроде этно-преступности создают юридическую основу для предварительного "обвинения" мигрантов и нерусских.

Ужасы, совершенные в Украине - геноцид в Буче, разрушение городов, убийство тысяч невинных людей - ясно показывают, насколько жестокую и систематическую политику Россия способна проводить против других народов. Если Россия так расправляется со своим славянским и православным братом, нет сомнений, что она будет еще более жестока к другим народам.

Исторические параллели

Во время сталинских репрессий людей забирали из домов, отправляли в лагеря, однако проводили хотя бы формальный суд. Но сегодняшняя Россия без всяких процедур избивает на улице, входит в дома и пытает, убивает. Это открытая этническая чистка, осуществляемая на государственном уровне и находящаяся вне правовых рамок. Насилие ОМОНа 1990-х годов теперь осуществляется без масок, открыто и более жестоко.

Россия уже не просто воюющее государство, она объявила национальную, религиозную и этническую войну внутри страны. Путинский режим ведет тотальную войну против разных народов не только в Украине, но и внутри России. Молчать обо всем этом - значит соглашаться с завтрашней катастрофой.