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Депутат: Если преследования азербайджанцев в России примут массовый характер, это может нанести удар по отношениям

Депутат: Если преследования азербайджанцев в России примут массовый характер, это может нанести удар по отношениям Если преследования азербайджанцев в России примут массовый характер, это может нанести удар по двусторонним отношениям.
Аналитика
29 июня 2025 г. 12:06
Депутат: Если преследования азербайджанцев в России примут массовый характер, это может нанести удар по отношениям

Если преследования азербайджанцев в России примут массовый характер, это может нанести удар по двусторонним отношениям.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафарли.

"В результате операции, проведенной 27 июня Федеральной службой безопасности России в местах проживания членов азербайджанской семьи Сафаровых в Екатеринбурге, два человека были убиты, 9 задержаны.

Министерство иностранных дел Азербайджана отметило, что инцидент представляет собой "неприемлемым акт насилия" в отношении азербайджанцев.

Российская сторона распространила информацию о том, что правоохранительные органы осуществили обыски и аресты в связи с каким-то уголовным делом. Проведение этих обысков и осуществление арестов должно в первую очередь соответствовать законодательству. Поведение, продемонстрированное российскими правоохранительными органами в отношении наших соотечественников, является намеренным насилием. МИД Азербайджана уже открыто выразил свою позицию по этому поводу. Представитель посольства России был вызван в МИД Азербайджана, где ему был выражен резкий протест Баку", – напомнил депутат.

"Я думаю, что Россия незамедлительно должна проявить объективный подход к данному вопросу. В противном случае эти события окажут очень негативное влияние на отношения между двумя странами", – подчеркнул он.

По его словам, произошедшее в России он оценивает как акт насилия: "Я считаю, что это насилие против наших соотечественников. Азербайджанцы, столкнувшиеся с нападением сотрудников ФСБ РФ, также заявили, что подвергались пыткам. Если преследования азербайджанцев в России примут массовый характер, это может нанести удар по двусторонним отношениям".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Rusiyada azərbaycanlılara qarşı təqiblər kütləviləşərsə, münasibətlərə zərbə vura bilər

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