Государство "Скинхед": "Бритоголовая" политика Путина или мокрый дождя не боится

Акт жестокости со стороны Федеральной службой безопасности России против азербайджанских семей в Екатеринбурге стал еще одним большим пятном на репутации этой страны, которая и так находится на уровне плинтуса.

Акт жестокости со стороны Федеральной службы безопасности России против азербайджанских семей в Екатеринбурге, сопровождавшийся убийством двух наших соотечественников, а также избиением, пытками, арестом десятков других азербайджанцев, стал еще одним большим пятном на репутации этой страны, которая и так находится на уровне плинтуса.

Если раньше мы становились свидетелями почти ежедневных нападений националистических группировок на нерусских, рейдов на рынки, неонацистских шествий под названием "Русский марш", то теперь видим продолжение этого "крестового похода" на государственном уровне.

От бытовой ксенофобии к государственной политике

Процесс превращения бытовой ксенофобии в государственную политику России не является вопросом сегодняшнего дня и представляет собой последовательную политическую линию, проводимую в годы правления Владимира Путина.

Если вы помните, примерно 10 лет назад в этой стране были ликвидированы бесчинствующие группировки скинхедов, такие как "Пиранья-74" (радикальные ультранационалисты с бритыми головами), что преподносилось как борьба Кремля с неонацистами. Однако было бы наивно ожидать, что в государстве, где шовинизм пустил глубокие корни, эта проблема может быть устранена какими-то косметическими административными методами.

Те, кто знал, что за этими группировками, нападающими на нерусских на улицах, рынках, в метро, избивающими и убивающими мигрантов и во многих случаях остающихся безнаказанными, стоит именно государство, понимали, что речь не идет об искоренении этого уродливого явления. Просто В. Путин, понимая, что бритоголовые уличные банды в конечном итоге станут головной болью для самой России, решил сосредоточить эти полномочия в руках силовых структур. То, что произошло сегодня в Екатеринбурге и предшествующие события, еще раз подтверждают это.



Силовые структуры или карательные отряды?

Если вспомнить, что за последний месяц узбеки и кыргызы, проживающие в Москве, также подверглись подобным нападениям со стороны российских силовых структур, мы увидим, что процесс носит системный характер, а поручение исходит из единого центра. Правда, нападения на граждан Узбекистана и Кыргызстана связывались с нарушением ими миграционного законодательства, а рейды на дома азербайджанских семей в Екатеринбурге обосновываются другим мотивом. Однако в любом случае, поскольку в роли карательных отрядов выступают силовые структуры, очевидно, что все происходящее является частью единой расистской политики.

Конечно, нелегальная массовая миграция является серьезной социальной проблемой, и это беспокоит все государства. Но то, что происходит в России, скорее последствия расистской политики, чем решение социальных проблем.

Указанные нападения осуществляются все более жестоко и демонстративно, что рассчитано на массовый эффект. Цель же - создать страх среди "приезжих", не желающих быть принудительно отправленными на фронт вместо русской молодежи, которая не доверяет своему государству, уклоняется от службы и не хочет участвовать в оккупации украинских земель.

Кто главный преступник?

Кстати, в мае председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сам признал, что силовые структуры "задержали" 20 тысяч мигрантов и отправили их на украинский фронт. Но тот же Бастрыкин признал, что всего 4,3% уголовных преступлений по России совершены мигрантами. Следовательно, нет объективной необходимости в таких демонстративных нападениях российских силовых структур на нерусских. В лучшем случае, у власти могут быть политические мотивы, и мы сейчас являемся свидетелями шагов, предпринимаемых именно в этом направлении.

Участие в этих процессах таких пропагандистов, как помощник Путина Владимир Мединский, проармянский депутат Константин Затулин, журналист "с заплеванным лицом" Владимир Соловьев, свидетельствует о масштабах "крестового похода".

Кремль перед риторическим вопросом

Что касается непосредственно отношения к Азербайджану и азербайджанцам, очевидно, что Москва не может переварить жесткую и принципиальную позицию официального Баку после крушения гражданского самолета AZAL в результате ударов в российском воздушном пространстве. Однако Москве, потерявшей всю свою силу и лицо в войне против Украины, упустившей такой форпост на Южном Кавказе, как Армения, и уступившей свои позиции в Центральной Азии Китаю, было бы лучше воздержаться от шагов, которые могут нанести ущерб добрососедским отношениям с Азербайджаном.

Владимир Путин, который когда-то приказал ликвидировать группировки скинхедов, находившиеся под собственным покровительством Кремля, а затем легализовал неонацистское движение и зарегистрировал новое ультранационалистическое движение "Русская община", теперь, направляя силовые структуры и пропагандистскую машину против нерусских, в конечном итоге столкнется с риторическим вопросом: "Что опаснее: бритоголовые уличные мальчишки или неуправляемое государство?".

Аналитическая группа Report