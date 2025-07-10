Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби – важный шаг к нормализации - МНЕНИЕ

13:09

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби проходит очередная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В последний раз главы двух государств встречались 16 мая этого года в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Тогда сообщалось о плодотворности переговоров.

Встреча лидеров в Абу-Даби считается важной с точки зрения дальнейших шагов в мирном процессе. Она может придать серьезный импульс для подписания мирного соглашения или договора между Азербайджаном и Арменией, для завершения процесса нормализации.

Нынешняя ситуация оценивается как историческая возможность для достижения устойчивого и необратимого мира. Во-первых, стороны уже завершили обсуждение текста проекта мирного соглашения. Во-вторых, сложившиеся геополитические реалии показывают, что скорейшее завершение мирного процесса выгодно обеим сторонам.

Выбор Абу-Даби местом проведения встречи также имеет особое значение. Помимо того, что ОАЭ — дружественная Азербайджану страна, она также не претендовала на роль посредника в переговорах. В этом смысле, очевидно, что Абу-Даби был выбран в качестве нейтральной переговорной площадки именно по предложению азербайджанской стороны.

В целом, наблюдения последних лет показывают, что официальный Баку стремится к нормализации отношений с Ереваном посредством прямого диалога, без вмешательства третьих сторон, которые могут иметь свои интересы. Такой подход уже приносит свои плоды. Встречи между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном, а также шаги, предпринятые в результате этих встреч за последнее время, также подтверждают это.

Возможно ли подписание на этой встрече документа в рамках мирного процесса? Безусловно, конечной целью переговоров является достижение мира. Однако в условиях, когда в конституции Армении все еще сохраняются территориальные претензии к Азербайджану, и Ереван не выполняет взятые на себя обязательства по открытию коммуникаций в регионе, подписание договора со стороны Азербайджана представляется маловероятным. Вместе с тем, не исключено, что на встрече в Абу-Даби будут предприняты важные шаги на пути к окончательному миру.

В контексте разблокировки коммуникаций стоит отметить, что на встрече в Абу-Даби также обсуждается Зангезурский коридор.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на днях заявил, что позиция Армении по Зангезурскому коридору стала более гибкой.

Заинтересованность ведущих сил в открытии этого коридора позволяет официальному Еревану сблизить свою позицию с инициативой, выдвинутой Азербайджаном и Турцией. В этом смысле, официальный Баку также демонстрирует, что будущее региона определяется при его лидерстве. Очевидно, что Армения начинает принимать эти реалии.

К сожалению, на Южном Кавказе есть силы, стремящиеся нарушить мир и стабильность. И в Армении начинают это понимать. Ведь до недавнего времени официальный Ереван часто действовал в интересах внерегиональных игроков.

Однако путь к решению проблемы лежит через признание самой проблемы. В этом смысле, осознание Арменией того, какие силы мешают миру в регионе, можно считать одним из важных условий для успешного завершения встречи в Абу-Даби.