Депутат: Операция ФСБ является варварством в отношении азербайджанцев

Проведенная Федеральной службой безопасности РФ в Екатеринбурге операция является варварством.

Проведенная Федеральной службой безопасности РФ в Екатеринбурге операция является варварством.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас.

"В целом они варварски относятся к этническим группам. Речь идет не только об азербайджанцах, в России так же относятся и к другим народам. Проведенная ФСБ РФ операция абсолютно незаконна. Входить в дом без судебного решения и совершать такое варварство - это бесчеловечно. Разве в том доме была атомная бомба? Когда вспоминаю о случившемся, кровь стынет в жилах. Я знал людей, которых они убили. На международной арене мало кто поддерживает отношения с Россией, и мы в этом меньшинстве. Если и с нами испортят отношения, что будет дальше? Но такое варварство не должно остаться безнаказанным. Вероятно, Россия ответит за это".

Отметим, что 27 июня в результате операции ФСБ России по местам проживания членов азербайджанской семьи Сафаровых в Екатеринбурге были убиты два человека, девять задержаны.