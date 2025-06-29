Заявление властей РФ по событиям в Екатеринбурге является ярким проявлением государственной политики Москвы – МНЕНИЕ

Заявление российских властей в лице официального представителя МИД РФ по поводу событий в Екатеринбурге является ярким проявлением государственной политики Москвы.

Заявление российских властей в лице официального представителя МИД РФ по поводу событий в Екатеринбурге является ярким проявлением государственной политики Москвы.

Об этом Report сказал политический обозреватель Азиз Алибейли.

По его словам, требование Азербайджана провести тщательное расследование после того как был сбит гражданский самолет AZAL еще больше разозлило российскую сторону.

"Несмотря на то, что они были неправы, совершили преступление, их отношение к Азербайджану было весьма плохим. Мы продолжаем видеть ту же линию в событиях, произошедших в Екатеринбурге. Если 20-25 лет назад в кафе было совершено преступление, оно должно быть расследовано в соответствии с законодательством. Но дойти до того, чтобы безжалостно убивать и пытать людей, уже является прямым преступлением. Заявление, сделанное представителем МИД России, после обозначенной в Баку позиции стало открытым олицетворением государственной политики, которую проводят в Москве", - указал политолог.



Он подчеркнул, что попытка представить эту трагедию как следственные действия, как будто ничего и не было, объясняется стремлением вынести на передний план и обеспечить интересы и позицию российского государства.

"Здесь напрямую проявляются интересы руководства России. Азербайджан может предпринять двусторонние и многосторонние политико-правовые шаги. Однако, несомненно, между сторонами существуют правовые соглашения, они являются членами одних и тех же международных организаций. Я думаю, что в этих процессах международное право не играет роли. Опять же, можно предпринять более серьезные шаги в вопросах, вытекающих из отношений между двумя государствами. В частности, представители наших влиятельных групп в России разного уровня, диаспора, посольство и консульства, должны проделать серьезную работу", - заключил Азиз Алибейли.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.