Крепостная Россия: Умом не понять, аршином не измерить - КОММЕНТАРИЙ

Мир десятилетиями с надеждой ждал, но Россия на каждом шагу демонстрирует, что никогда не изменит сущность.

Мир десятилетиями с надеждой ждал, но Россия на каждом шагу демонстрирует, что никогда не изменит сущность.

Три столетия царской власти, 70 лет большевистского режима и наконец "демократия" после 1991 года... Это государственные устройства, сменявшие друг друга в России за последние четыреста лет. Однако, при разной форме правления, суть у них в данному случае одинаковая.

Постоянная политика оккупации, агрессия против соседей, угнетение собственного народа, попытки уничтожить другие нации — это прочно укоренившаяся природа России с момента ее создания. Время, меняющиеся обстоятельства и другие важные факторы до сих пор не могут изменить эту сущность.

Россия "обогатила" свой имидж "жандарма Европы", который она приобрела в 19 веке, вошедшим в ее историю как "золотой век", и в последующие периоды. Пятно, которое Николай I наложил на чело России своим участием в кровавом подавлении венгерской революции (1848-49), сегодня Владимир Путин, как и все его предшественники, носит как "знак чести".

2025 год, мир находится на вершине своего научно-технического развития, актуальные вызовы сменяют друг друга, страны находятся в поисках путей решения глобальных проблем... Но все это абсолютно не имеет отношения к России. Эта страна и в первой четверти XXI века находится в том же положении, о котором писал Александр Блок в 1908 году: "Россия, нищая Россия".

Россия неоднократно доказывала на практике, что для нее не только нет понятия друга-союзника, но и брата. Она ни на йоту не отрекалась от стремлений растаптывать в благополучные времена тех, кто был рядом в трудные дни. То есть такова государственная (без)нравственность России. Если бы это было не так, бывшие союзники не искали бы способы защититься от "северного медведя" после позорного распада СССР.

Советский поэт украинско-русского происхождения Евгений Евтушенко написал в 1961 году стихотворение "Хотят ли русские войны?". После кровавой бойни, устроенной советской армией 20 января 1990 года в Баку, режиссер-сценарист Зия Шихлинский снял короткометражный фильм с таким же названием. В этом фильме рассказывается о массовых убийствах, совершенных советской (русской) армией в Будапеште в 1956 году, в Новочеркасске в 1962 году, в Праге в 1968 году, в Алма-Ате в 1986 году, в Тбилиси в 1989 году и в Баку в 1990 году.

После описания резни в этих городах многократно повторяющийся вопрос воспринимается и как однозначный ответ публики. Чтобы утверждать обратное, сказать "нет, русские не хотят войны", нужно быть безумцем.

Кровь, пролитая в этнических конфликтах на постсоветском пространстве, которые вскоре после распада СССР превратились в безжалостные войны, также на давно утраченной совести России. Из конфликтов в Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье только первый был устранен волей Азербайджанского государства. Остальные регионы до сих пор находятся на "пороховой бочке", которая может взорваться в любой момент.

Военная агрессия России против Украины, начавшаяся в феврале 2022 года, как было сказано выше, является показателем того, что для этой страны нет ничего святого. Путин, пытающийся вновь поднять сломанный и растоптанный флаг Николая I, из-за своей злобы безжалостно уничтожает кровных братьев. Российское общество, лишенное способности к сопротивлению и зомбированное, за небольшими исключениями, стоя аплодирует этому процессу.

В такой ситуации какого понимания, здравого смысла можно ожидать от Путина и доминирующего народа России по отношению к другим нациям? Гангстерский рейд российского "ОМОНа" против азербайджанцев в Екатеринбурге два дня назад, в результате которого были убиты двое наших соотечественников и десятки людей подверглись зверскому насилию, уже является выходом за все рамки.

Этот произвол носящих на своих униформах государственные атрибуты России никак нельзя считать случайным. Как бы они ни были склонны к "беспределу", они не могли бы пойти на это в демонстративной форме без санкции военно-полицейского режима Путина. И очевидно, что функции "скинхедов", которых Россия использовала против "приезжих" в 90-х годах прошлого века, теперь выполняют правоохранительные органы, превратившиеся в рэкетирские группы. И это с прямого благословения Путина.

Почему Россия так относится к Азербайджану, с которым она подписала союзнический договор за два дня до начала военной агрессии против Украины, и к азербайджанцам в этой стране? Причина ясна и проста. Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности, сведение к минимуму возможностей Москвы влиять на Баку выводят Путина из себя.

Путин, загнавший себя в тупик в Украине и дошедший до того, что вынужден умолять Северную Корею о военной помощи, не смог даже подать голос во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном. Вступление в войну на стороне Ирана, у которого Путин выпрашивал дроны для использования против Украины, даже не является темой для сновидений хозяина Кремля. Понимая это, в Москве видимо увидели азербайджанцев, ведущих бизнес в России, немощными. Но не стоит забывать - Азербайджан стоит за каждым азербайджанцем и реагирует на события, предпринимая необходимые шаги.

"Бурый медведь" осознает, что он изолирован от всего мира. Даже государства, которые он считает наиболее близкими, ждут подходящего момента, чтобы удалиться от России. Беларусь, лидирующая в этом ряду, уже начала строительство "заднего двора" с намерением нормализовать отношения с Западом. То есть время Путина уже пришло...

В заключение вспомню поучительный случай. В сентябре 2001 года сборная России по футболу проиграла Словении в Любляне. Откровенно говоря, английский судья своими предвзятыми решениями "похоронил" русских. На пресс-конференции после игры главный тренер России Олег Романцев, указывая на необъективность судьи, сказал: "Не знаю, почему нас так не любят в Европе?"

Его наивный на вид вопрос так риторичен...