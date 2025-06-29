Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!

27 июня в российском городе Екатеринбург произошли жестокие действия против азербайджанцев, включая пытки, убийства, давление и преследование представителей диаспоры, что стало причиной очередного дипломатического напряжения между двумя странами.

27 июня в российском городе Екатеринбург произошли жестокие действия против азербайджанцев, включая пытки, убийства, давление и преследование представителей диаспоры, что стало причиной очередного дипломатического напряжения между двумя странами.

Так, в тот день утром Федеральная служба безопасности России провела рейд в домах, где проживали азербайджанцы. В результате операции были убиты двое граждан Азербайджана, несколько человек задержаны. Погибшими оказались братья известного журналиста Сейфеддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана, выступив с заявлением по поводу инцидента, выразило глубокую обеспокоенность по поводу гибели соотечественников, получения ими тяжелых телесных повреждений и задержания девяти человек в результате рейда ФСБ России в Екатеринбурге. "Мы ожидаем от России срочного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных в этом неприемлемом акте насилия", — подчеркнули в заявлении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя случившееся, заявила, что задержание представителей азербайджанской диаспоры проведено в рамках уголовных дел. "В рамках расследования фактов тяжких преступлений, совершённых в предыдущие годы, российские правоохранительные органы задержали подозреваемых, являющихся этническими азербайджанцами, и провели обыски по местам их проживания", — отметила она.

По ее словам, 28 июня временный поверенный в делах России Пётр Волков, вызванный в МИД Азербайджана, предоставил необходимую информацию, заверив, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Согласно распространённым в различных источниках сообщениям, российские силовые структуры якобы пытались заставить азербайджанцев участвовать в войне с Украиной. Также утверждается, что операция связана с убийством, произошедшим в кафе семьи Сафаровых в 2001 году.

Из слов Захаровой можно понять, что операция была не самовольной. То есть власти были осведомлены о происходящем. Своим заявлением официальный представитель министерства, по сути, попыталась оправдать действия России. С точки зрения государственной логики это можно считать нормальным, но необходимо понимать, что такие действия, равно как и попытки увести внимание от сути происходящего, наносят удар по двусторонним дипломатическим отношениям.

Стоит напомнить, что 25 декабря 2024 года также произошло серьёзное дипломатическое обострение, когда пассажирский самолёт «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку — Грозный, был сбит в российском воздушном пространстве. Тогда кризис удалось частично урегулировать лишь после того, как президент России Владимир Путин извинился перед азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Если на этот раз официальная Москва не предоставит чётких объяснений и не извинится в кратчайшие сроки, дипломатический кризис может вспыхнуть снова. И это, в текущей обстановке, явно не в интересах Кремля.

Следует учитывать, что в России подобные действия силовиков невозможны без ведома, разрешения или указания высшего руководства. Особенно в такой стране, как Россия. Это значит, либо президент Владимир Путин лично контролирует процесс, либо ситуация в стране такова, что силовые структуры действуют по своему усмотрению, игнорируя власть. Второй вариант — позор для официальной Москвы.

В целом, в России уже долгое время предпринимаются шовинистические шаги против представителей малочисленных народов — узбеков, кыргызов, туркменов и других. Вероятно, теперь очередь дошла до азербайджанцев. За этой исламофобской политикой, скорее всего, стоят российские власти, легко развязывающие войны, в том числе и в Украине.

Всё это укладывается в традиционную империалистическую политику России, которую сейчас продолжает Путин. Если Россия сегодня проявляет жестокость даже по отношению к братскому славянскому народу Украины — разрушает города и сёла, устраивает геноцид в Буче, применяет новейшее разрушительное оружие, — то не стоит удивляться, что к другим народам она будет относиться ещё более жестоко.

Отметим, что после распада СССР уровень шовинизма и исламофобии в России достиг максимума. Страна, проводившая этническую чистку против чеченцев, теперь стремится применить ту же политику в отношении других народов.

Особо стоит подчеркнуть, что в 1990-е годы за движением скинхедов, прославившихся своей жестокостью по отношению к другим народам, стояли российские спецслужбы. Сегодня скинхеды уже не нужны — их функции жестоко и открыто выполняют российские правоохранительные органы. Это трагедия для России, провозглашающей гуманизм, и её народа.

Во всех этих процессах провокационную роль играет Русская православная церковь, оправдывая идеологически жестокость и беззакония со стороны силовиков.

Действия России не соответствуют ни международному праву, ни гуманности. Даже в эпоху Сталина, известного своей жестокостью, людей не расстреливали на улицах или в домах — для этого были тюрьмы и лагеря. То, что происходит сегодня в России, затмевает даже сталинские репрессии.

Сегодняшние события ещё раз напоминают и требуют напоминания об исторических истинах: за трагедией 20 января, геноцидом в Ходжалы, оккупацией азербайджанских земель и почти 30-летней оккупацией стояла именно Россия.

Сейчас официальная Москва, которая постепенно оказывается в изоляции от цивилизованного мира, теряет всех союзников и друзей из-за своей неадекватной политики и бесчеловечных поступков. И в этой ситуации её враждебные действия против Баку остаются необъяснимыми. Очевидно одно — Россия должна ответить за свои шаги на самом высоком уровне.