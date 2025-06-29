Криминальная Россия - Путин несет ответственность за погромы в Екатеринбурге

Жестокие погромы в домах азербайджанцев

Жестокие погромы в домах азербайджанцев в городе Екатеринбурге Свердловской области России вызвала серьезный резонанс в нашей стране, регионе и во всем постсоветском пространстве. Безжалостное бандитское нападение, осуществленное правоохранительными органами с особой жестокостью, имеет только одно название - государственная криминальная резня. Ответственность за этот вандализм лежит непосредственно на президенте России Владимире Путине. Хотя это достаточно серьезное обвинение, существует ряд оснований и фактов, аргументирующих эту позицию. Беззаконие и хаос в РФ достигли такого уровня, что людей убивают и подвергают жестоким пыткам без судебного решения и соответствующего расследования. И ответственность за это лежит непосредственно на человеке, который поклялся защищать права каждого гражданина.

Другой вопрос - хотя с момента инцидента прошло почти два дня, ни Путин, ни какой-либо чиновник или официальное лицо более низкого ранга не извинились по поводу инцидента. Не считая высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой, полных словесной мишуры и пустословия, каких либо заявлений нет. В нормальных, цивилизованных государствах, как только происходит подобный инцидент, немедленно следуют соответствующие заявления и извинения на уровне главы государства. Хотя официальный Баку и направил ноту Кремлю, противоположная сторона бесстыдно игнорирует это.



На фоне произошедшего по инициативе азербайджанской стороны накануне был отменен визит заместителя премьер-министра России Алексея Оверчука в страну. Как указывалось, правительство Азербайджана в сложившихся обстоятельствах не считает целесообразным визит Оверчука или любого другого официального представителя России в страну. Жесткие решения на этом не закончились, Министерство культуры Азербайджана, в свою очередь, отменило культурные мероприятия, запланированные к проведению в нашей стране по линии государственных и частных учреждений России, включая концерты, фестивали, спектакли, выставки и т.д. И отсутствие извинений и ответа на ноту приведет к дальнейшему расширению этих жестких мер. Кремль должен понять, что правительство Азербайджана продолжит защищать права каждого своего гражданина, независимо от того, где они находятся.

Постыдная ситуация заключается еще и в том, что Кремль, по заказу откуда были совершены погромы, ставит под сомнение свою репутацию и весомость подписанных документы. Ведь именно в Кремле всего три года назад, 22 февраля 2022 года, была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией. В частности 40-й пункт этого договора, подписанного президентами, предусматривает, что стороны, в соответствии со своим национальным законодательством, должны всесторонне содействовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран. В то же время они должны обеспечивать сохранение, поддержание и развитие исторического, культурного и религиозного наследия национальных меньшинств, проживающих на их территориях, а также их этнической, языковой и культурной самобытности, создавать условия для активного участия их представителей в общественно-политической, культурной и социально-экономической жизни. Россия же своими последними действиями грубо нарушает эти положения.

Нет сомнений, что прокремлевские СМИ, политики на фоне растущего недовольства в Азербайджане начнут утверждать, что, мол, президент не знал о происходящих зверствах, или что массовое убийство - это самодеятельность кого-то. Возможно, в это можно было бы поверить - если бы не предыдущие события. Речь идет о сбитом в небе над Грозным самолете AZAL и гибели десятков азербайджанцев. Президент РФ Владимир Путин, хотя с момента происшествия, случившегося в конце декабря прошлого года, прошло немало времени, до сих пор не принес извинений и не дал поручений о наказании виновных. К сожалению, несмотря на то, что бездействие Москвы в этом вопросе, отсутствие расследования и объяснений является вызовом не только Азербайджану, но и международной правовой системе, мировое сообщество предпочитает молчать. Азербайджан неоднократно заявлял, что продолжит усилия для привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций и дачи справедливой правовой оценки этой атаке.

После этих событий азербайджанские СМИ выступили со статьями, требующими наказания виновных, выплаты компенсаций семьям погибших и Азербайджану. Ответ противоположной стороны снова оказался, как всегда, агрессивным, и азербайджанские СМИ подверглись массовой хакерской атаке. Самые авторитетные медиаструктуры страны, в частности, информационное агентство Report и другие, неоднократно подверглись хакерским атакам. Нет сомнений, что это не могло быть реализовано без указания высшего руководства страны.



Еще одним недружественным шагом Москвы стало действие против азербайджанского депутата Азера Бадамова. Ему не дали въехать на территорию России. Это было не чем иным, как демонстративной враждебностью, направленной на нанесение ущерба политическим и межпарламентским связям, а также нарушением международных норм, предусматривающих уважение к официальным лицам других государств. Это и вышеупомянутое соответствует общей картине систематического давления и недружественной политики в отношении Азербайджана.

Указанные факты также дают основание утверждать, что погром в Екатеринбурге неслучаен - произошедшее является логическим продолжением грязной политики.

Очевидно, что затяжная война с Украиной поставило Россию перед серьезными потерями как в материальном плане, так и в живой силе. Все больше граждан РФ уклоняются от призыва, дезертирство набирает обороты. Попытки кремлевской пропагандистской машины также безрезультатны. По этой причине Кремль обращается к мигрантам. Недавнее зверство, совершенное против мигрантов из Центральной Азии, в частности узбеков, является ярким примером этого. Политика Кремля в отношении мигрантов в последние годы направлена именно на восполнение нехватки человеческих ресурсов для ведения войны. Молодые люди афганского, таджикского, узбекского, азербайджанского и чеченского происхождения вовлекаются в войну с помощью различных видов шантажа, угроз и ложных обвинений в преступлениях. Их вынуждают принимать участие в боевых действиях, подбрасывая наркотики, угрожая расправой над членами семьи.

Тревожность ситуации заключается в том, что российское общество стремительно погружается в атмосферу ксенофобии, шовинизма и агрессивного национализма - мишенью становятся представители мусульманских народов, мигранты и другие. При этом репрессии против этнических меньшинств внутри России не ограничиваются отдельными случаями, это результат системной и идеологически обоснованной государственной политики. Руководство России все более агрессивно проявляет свою империалистическую и националистическую сущность. В двадцать первом веке международное сообщество дало название этой политике - "рашизм", то есть русский фашизм. Одним из основных столпов этой идеологии является систематическая враждебность к тюркам, особенно к азербайджанцам.

Для Азербайджана это знакомый сценарий - вспомним 20 Января и Ходжалы. В настоящее время путинская Россия находится в растерянности из-за неудач в Украине и на Кавказе, и видит выход в устроении резни против азербайджанцев в Екатеринбурге, целенаправленно и преднамеренно совершая насилие против азербайджанцев.

События, произошедшие в Екатеринбурге, должны быть расценены как преступление против человечности, а отдавшие приказы об этих преступлениях должны быть привлечены к ответственности перед международным правом. Если Россия не признает эти нападения своей официальной политикой, оно должно немедленно извиниться и наказать виновных.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.