Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ

Ведущие зарубежные медиа широко осветили выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на сессии под названием "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио (Италия) на тему "Информация о мире, Европе и Италии".

Как сообщает Report, в статье международного информагентства Reuters "Президент Азербайджана уверен в переговорах по газовому маршруту с Украиной" приводятся заявления главы государства касательно посредничества Баку в вопросе транзита российского газа через Украину в Европу.

В статье Bloomberg "Азербайджан ведет переговоры о поставках газа еще в три европейские страны" отмечается, что Азербайджан уже поставляет газ в восемь стран Европы и имеет соглашение с Европейским союзом об удвоении экспорта к 2027 году.

"Ильхам Алиев подтвердил, что Москва и Киев обратились к нему с просьбой облегчить транзит газа через Украину в Европу, когда срок ключевого соглашения истечет в декабре.

Одним из решений может стать замена российских поставок на газ из другой страны, например, из Азербайджана или Турции. Это позволило бы Украине продолжать получать транзитные сборы, а Европе — продолжать получать газ", - говорится в статье.

Заявления азербайджанского лидера касательно энергобезопасности Европы и транзита российского газа также широко освещены агентствами Financial Post, The Straits Times, U.S. News, World Energy News и пр.

Газета "Московский комсомолец" в свою очередь посвятила статью заявлениям президента Ильхама Алиева о поддержке территориальной целостности Украины и позиции Баку по санкциям против России.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран <…> Однако Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании", - цитирует издание Ильхама Алиева.

Российское информагентство ТАСС в статье "Алиев заявил, что Баку готов участвовать в урегулировании между Москвой и Киевом" отмечает, что "президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности участия своей страны в разрешении конфликта между Россией и Украиной".

Заявления президента Азербайджана касательно российско-украинского конфликта и переговоров по транзиту газа в Европу также широко освещались российскими медиа "Комсомольская правда", "Интерфакс", "Ведомости", "Известия" и пр.