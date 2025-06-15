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Минобороны: Турция и Азербайджан - два непоколебимых государства тюркского мира

Минобороны: Турция и Азербайджан - два непоколебимых государства тюркского мира Турция и Азербайджан - два непоколебимых государства тюркского мира.
Внешняя политика
15 июня 2025 г. 15:16
Минобороны: Турция и Азербайджан - два непоколебимых государства тюркского мира

Турция и Азербайджан - два непоколебимых государства тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном сообщении Министерства национальной обороны Турции в соцсети X по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана.

"Однажды поднятый флаг больше не опустится. Два непоколебимых государства великого тюркского мира, объединенные историей, языком, национальным самосознанием: Турция и Азербайджан! С пониманием "Одна нация, два государства" мы отмечаем День национального спасения братского Азербайджана, с которым мы всегда стоим плечом к плечу, и приветствуем азербайджанский народ с любовью и гордостью", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Ministry of Defense: Türkiye and Azerbaijan are two unwavering states of the Turkic world
Версия на азербайджанском языке Türkiyə MN: Türkiyə və Azərbaycan türk dünyasının iki sarsılmaz dövlətidir

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