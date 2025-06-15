Минобороны: Турция и Азербайджан - два непоколебимых государства тюркского мира

Турция и Азербайджан - два непоколебимых государства тюркского мира.

Турция и Азербайджан - два непоколебимых государства тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном сообщении Министерства национальной обороны Турции в соцсети X по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана.

"Однажды поднятый флаг больше не опустится. Два непоколебимых государства великого тюркского мира, объединенные историей, языком, национальным самосознанием: Турция и Азербайджан! С пониманием "Одна нация, два государства" мы отмечаем День национального спасения братского Азербайджана, с которым мы всегда стоим плечом к плечу, и приветствуем азербайджанский народ с любовью и гордостью", - говорится в сообщении.