ТАСС: Россия передала Украине очередные 1 200 тел погибших военных ВСУ

Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 200 тел погибших военных ВСУ, Украина не передала ни одного.

Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 200 тел погибших военных ВСУ, Украина не передала ни одного.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС источник в российской переговорной группе.

"Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1 200 тел погибших солдат ВСУ, - сказал источник. - Украина не передала ни одного".

Напомним, что на переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации также согласовали обмен "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.