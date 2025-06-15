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ТАСС: Россия передала Украине очередные 1 200 тел погибших военных ВСУ

ТАСС: Россия передала Украине очередные 1 200 тел погибших военных ВСУ Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 200 тел погибших военных ВСУ, Украина не передала ни одного.
В регионе
15 июня 2025 г. 14:06
ТАСС: Россия передала Украине очередные 1 200 тел погибших военных ВСУ

Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 200 тел погибших военных ВСУ, Украина не передала ни одного.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в российской переговорной группе.

"Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1 200 тел погибших солдат ВСУ, - сказал источник. - Украина не передала ни одного".

Напомним, что на переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации также согласовали обмен "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynaya daha 1200 əsgərin meyitini təhvil verib

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