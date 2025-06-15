КСИР сообщил о гибели нескольких командиров в результате израильских атак

В результате израильских атак погибли семь высокопоставленных военных Ирана.

В результате израильских атак погибли семь высокопоставленных военных Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, это следует из заявления Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации, в результате атак израильских военных погибли видные командиры и генералы Аэрокосмических сил КСИР Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайеб, Хосров Хассани и Джавад Джарсара.

"Несомненно, борьба этих мучеников навсегда останется в исторической памяти иранской нации, особенно в блестящей истории Аэрокосмических сил, и станет источником энтузиазма для будущих поколений этих сил. Гибель гордых командиров несомненно укрепила решимость иранской нации и ее революционных детей противостоять международному сионизму и его сторонникам более решительно и стойко", - говорится в сообщении.

Напомним, что 14 июня генерал-майор КСИР Маджид Мусави был назначен командующим ВКС КСИР.