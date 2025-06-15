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В Баку на пляже Шихово утонули два человека

В Баку на пляже Шихово утонули два человека На пляже Шихово в Сабаильском районе Баку два человека предварительно утонули в море.
Происшествия
15 июня 2025 г. 14:47
В Баку на пляже Шихово утонули два человека

На пляже Шихово в Сабаильском районе Баку два человека предварительно утонули в море.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что на горячую линию "112" поступила информация об утоплении двух человек. По вызову были задействованы водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

"В настоящее время поиски предположительно утонувших Гаджиева Ильгара Вугар оглу, 2008 года рождения, и Гараева Сабира Ризван оглу, 2008 года рождения, продолжаются", - указали в ведомстве.

В МЧС вновь предупредили граждан об опасности купания в ветреную погоду.

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Версия на азербайджанском языке Şıx çimərliyində iki nəfər batıb

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