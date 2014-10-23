Госдеп США поприветствовал решение о помиловании четырех азербайджанских активистов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ США поприветствовал недавнее решение о помиловании и освобождении четырех активистов гражданского общества в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Госдепа США, в заявлении отмечается, что освобожденный Гасан Гусейнли и его НПО тесно работали с посольством США в Баку в сфере различных образовательных программ и программ по обмену студентами.

"Долгосрочная стабильность возможна лишь в случае, когда базовые свободы гарантированы для всех азербайджанцев, на которые они имеют право в соответствии с международными обязательствами Азербайджана", - отмечается в сообщении Госдепартамента США.

17 октября президент Азербайджана подписал указ о помиловании. В список помилованных вошли члены NIDA Шахин Новрузлу, Бахтияр Гулиев, Мурсалли Эльсевер и глава НПО Гасан Гусейнли.