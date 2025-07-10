Встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном прошла в конструктивном русле

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в конструктивном русле.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в конструктивном русле.

Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, между Арменией и Азербайджаном состоялись серьезные и предметные обсуждения по ключевым аспектам мирной повестки дня, включая вопросы делимитации границ, открытия и развития Зангезурского коридора, а также парафирования мирного договора.

Была достигнута общая договоренность о продолжении этих контактов и переговоров как на уровне различных рабочих групп, так и на более высоких уровнях.