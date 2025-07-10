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Встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном прошла в конструктивном русле

Встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном прошла в конструктивном русле Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в конструктивном русле.
Внешняя политика
10 июля 2025 г. 14:19
Встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном прошла в конструктивном русле

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в конструктивном русле.

Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, между Арменией и Азербайджаном состоялись серьезные и предметные обсуждения по ключевым аспектам мирной повестки дня, включая вопросы делимитации границ, открытия и развития Зангезурского коридора, а также парафирования мирного договора.

Была достигнута общая договоренность о продолжении этих контактов и переговоров как на уровне различных рабочих групп, так и на более высоких уровнях.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev's meeting with Nikol Pashinyan was constructive
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Azərbaycanla Ermənistan ikitərəfli formatda dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəlib - YENİLƏNİB

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