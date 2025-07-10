Американская путешественница: Развитие Карабаха является важным достижением Азербайджана

Развитие Карабаха является важным достижением Азербайджана.

Развитие Карабаха является важным достижением Азербайджана.

Как передает корреспондент Report, об этом сказала путешественница из Калифорнии Линда Роуз Виктуар Байерс, посетившая Шушу в составе членов международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People).

"Мне представилась прекрасная возможность посетить этот замечательный город и лично наблюдать за ходом строительно-восстановительных работ. Карабах развивается и его развитие имеет важное значение для Азербайджана", - отметила она.

Отметим, что сегодня начался визит членов международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в Карабах и Восточный Зангезур. В состав делегации входят путешественники из 15 стран. Группу возглавляет основатель клуба, американский путешественник Чарльз Вили.

В течение трех дней участники планируют проехать по маршруту Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кяльбаджар - Лачын - Зангилан - Джебраил.

Цель визита - ознакомление с восстановленными после оккупации территориями, а также ходом масштабных строительных работ, активно ведущихся в регионе.