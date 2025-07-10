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Американская путешественница: Развитие Карабаха является важным достижением Азербайджана

Американская путешественница: Развитие Карабаха является важным достижением Азербайджана Развитие Карабаха является важным достижением Азербайджана.
Карабах
10 июля 2025 г. 14:15
Американская путешественница: Развитие Карабаха является важным достижением Азербайджана

Развитие Карабаха является важным достижением Азербайджана.

Как передает корреспондент Report, об этом сказала путешественница из Калифорнии Линда Роуз Виктуар Байерс, посетившая Шушу в составе членов международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People).

"Мне представилась прекрасная возможность посетить этот замечательный город и лично наблюдать за ходом строительно-восстановительных работ. Карабах развивается и его развитие имеет важное значение для Азербайджана", - отметила она.

Отметим, что сегодня начался визит членов международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в Карабах и Восточный Зангезур. В состав делегации входят путешественники из 15 стран. Группу возглавляет основатель клуба, американский путешественник Чарльз Вили.

В течение трех дней участники планируют проехать по маршруту Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кяльбаджар - Лачын - Зангилан - Джебраил.

Цель визита - ознакомление с восстановленными после оккупации территориями, а также ходом масштабных строительных работ, активно ведущихся в регионе.

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Версия на английском языке American traveler: Development of Karabakh - important achievement for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Amerikalı səyyah: Qarabağın inkişafı Azərbaycanın mühüm nailiyyətidir

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