Урсула фон дер Ляйен избежала отстранения от должности после провала вотума о недоверии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и коллегия 27 комиссаров сохранят свои посты после голосования по выдвинутому против главы ЕК вотуму о недоверии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и коллегия 27 комиссаров сохранят свои посты после голосования по выдвинутому против главы ЕК вотуму о недоверии.

Как передает европейское бюро Report, за вотум проголосовали только 175 депутатов Европарламента. Остальные 360 членов парламента не поддержали предложение, воздержались 18.

Исход голосования был ожидаем практически всеми сторонами, в том числе и самой главой ЕК, которая даже не присутствовала на нем, улетев в Рим, где проходит конференция по восстановлению Украины.

Однако сам факт выдвижения подобного предложения обнажил проблемы Урсулы фон дер Ляйен и растущую политическую оппозицию по отношению к ней. Ее сторонники – крупные партии, некогда приведшие фон дер Ляйен к власти, разочарованы расхождением во взглядах с президентом Еврокомиссии, которая, по их мнению, "все больше делает крен вправо".

Последний раз главе ЕК пришлось защищать себя в парламенте более 10 лет - вотум недоверия был выдвинут против Жана-Клода Юнкера в 2014 году.

Обсуждения по выдвинутым ультраправыми обвинениям показали, что в Европе действиями фон дер Ляйен недовольны не только они. Критика в ее адрес звучала также со стороны социалистов и "зеленых", которые считают, что сложившаяся ситуация - результат проводимой главой ЕК политики, точнее - ее провала. Это касается как климатической и миграционной политики, так и других направлений.

Однако в ходе последовавших за слушаниями по вотуму недоверия обсуждениями по бюджету, фон дер Ляйен смогла заручиться поддержкой социалистов, ранее угрожавших воздержаться при голосовании. Вчера вечером после прямых переговоров с президентом ЕК представители социалистов заявили, что заручились гарантиями комиссии, что Европейский социальный фонд плюс (финансирует профессиональное обучение и схемы социальной интеграции), будет сохранен в следующем бюджете ЕС.

Группа Renew Europe также заявила о том, что проголосует против предложения о вотуме недоверия, а не воздержится. В своем пресс-релизе вчера вечером группа указала, что ожидает от ежегодного обращение фон дер Ляйен о положении в ЕС в сентябре. "Это должно ознаменовать смену стиля руководства – от односторонности к партнерству", – заявили либералы.