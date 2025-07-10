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Мухтар Бабаев и кандидат на пост президента COP30 провели обсуждения на семинаре ОПЕК

Мухтар Бабаев и кандидат на пост президента COP30 провели обсуждения на семинаре ОПЕК Представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев провел обсуждения с заместителем МИД Бразилии по вопросам климата, энергетики и окружающей среды, кандидатом на пост президента COP30 Андре Корреа до Лаго.
COP29
10 июля 2025 г. 14:16
Мухтар Бабаев и кандидат на пост президента COP30 провели обсуждения на семинаре ОПЕК

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев провел обсуждения с заместителем МИД Бразилии по вопросам климата, энергетики и окружающей среды, кандидатом на пост президента COP30 Андре Корреа до Лаго.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальном аккаунте COP29 в X.

Отмечается, что обсуждения состоялись в рамках специальной сессии "От COP29 к COP30" в рамках 9-го Международного семинара ОПЕК в знаменитом дворце Хофбург в столице Австрии Вене.

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Версия на английском языке COP29 President, COP30 President-designate hold discussions at OPEC seminar
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayevlə COP30-un prezidentliyə namizədi OPEC-in seminarında müzakirələr aparıblar

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