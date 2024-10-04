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Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции

Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции.
В регионе
4 октября 2024 г. 20:47
Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках визита министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2024, проходящем в городе Адана.

З.Гасанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером. На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры обороны и другие официальные лица посетили выставку и понаблюдали за полетами военно-авиационных средств братской Турции.

Выступивший на фестивале президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников.

Фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2024 встречен зрителями с большим интересом и воодушевлением.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Defense Minister kicks off his working trip to Türkiye
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