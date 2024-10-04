Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В рамках визита министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2024, проходящем в городе Адана.
З.Гасанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером. На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Затем министры обороны и другие официальные лица посетили выставку и понаблюдали за полетами военно-авиационных средств братской Турции.
Выступивший на фестивале президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников.
Фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2024 встречен зрителями с большим интересом и воодушевлением.