Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках визита министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2024, проходящем в городе Адана.

З.Гасанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером. На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры обороны и другие официальные лица посетили выставку и понаблюдали за полетами военно-авиационных средств братской Турции.

Выступивший на фестивале президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников.

Фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2024 встречен зрителями с большим интересом и воодушевлением.