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Участники III Шушинского глобального медиафорума ознакомились с инфраструктурными проектами региона

Участники III Шушинского глобального медиафорума ознакомились с инфраструктурными проектами региона В рамках культурно-информационной программы III Шушинского глобального медиафорума его участники посетили железнодорожный и автовокзальный комплекс в городе Агдам.
Медиа
20 июля 2025 г. 15:45
Участники III Шушинского глобального медиафорума ознакомились с инфраструктурными проектами региона

В рамках культурно-информационной программы III Шушинского глобального медиафорума его участники посетили железнодорожный и автовокзальный комплекс в городе Агдам.

Как передает корреспондент Report, гостям представили информацию о проекте железнодорожной линии Барда–Агдам, а также о планах по строительству участка железной дороги Барда–Агдам–Ханкенди.

Фундамент данного транспортного узла, представляющего собой один из ключевых стратегических инфраструктурных объектов региона, был заложен 4 октября 2022 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Комплекс играет важную роль в восстановлении и развитии Агдама как современного города.

Железнодорожный вокзал, рассчитанный на ежедневное обслуживание от 800 до 1 000 пассажиров, был официально открыт 10 мая 2025 года.

Напомним, что III Шушинский глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта" открылся 19 июля. Форум продлится до 21 июля.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları Ağdamdakı infrastruktur layihələri ilə tanış olub

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