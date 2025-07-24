Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган

Американский актер и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года.

Американский актер и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года.

Как передает Report, о его смерти сообщает TMZ.

"Халк Хоган умер в возрасте 71 года после сердечного приступа в доме в Клируотере (штат Флорида)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в четверг утром на вызов прибыли полицейские и медики, однако актер уже был мертв.

Халк Хоган, настоящее имя Терри Джин Боллеа, родился 11 августа 1953 года в Огасте, штат Джорджия, в семье строителя и учительницы танцев.

В 16 лет начал заниматься рестлингом, вдохновившись суперзвездой Билли Грэмом. Начал профессиональную карьеру рестлера в 1977 году. В 1983 году подписал контракт с World Wrestling Federation. Выиграл все возможные титулы в рестлинге, включая чемпионат мира в период с 1984 по 1991 год, став одним из самых узнаваемых рестлеров, фанатов которого называли Hulkamaniacs.

Дебютировал как актер в фильме "Рокки 3". Снимался в фильмах "Без правил", "Мистер Няня", "Гром в раю" и других. Всего снялся в 237 фильмах и был продюсером 13 картин. Вел реалити-шоу Hogan Knows Best о своей семье и жизни.

Был женат на Линде Хоган, в браке родились двое детей: Брук и Николас.