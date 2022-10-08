ВМС Турции успешно завершили тестирование нового десантного корабля

ВМС Турции в рамках испытаний десантного судна TCG Anadolu осуществили тестовые погрузки бронетехники на борт корабля.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в испытаниях самого крупного военного корабля Турции были задействованы прототипы среднего танка отечественного производства Altay.
Десантный корабль TCG Anadolu предположительно будет введен в строй до конца текущего года.
Длина судна составляет 231 метр, ширина - 32 метра.
Флагман ВМС Турции предназначен для операций в Эгейском, Черном и Средиземном морях, а при необходимости может участвовать в миссиях в Индийском и Атлантическом океанах.