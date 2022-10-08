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ВМС Турции успешно завершили тестирование нового десантного корабля

ВМС Турции успешно завершили тестирование нового десантного корабля ВМС Турции в рамках испытаний десантного судна TCG Anadolu осуществили тестовые погрузки бронетехники на борт корабля.
В регионе
8 октября 2022 г. 14:26
ВМС Турции успешно завершили тестирование нового десантного корабля

ВМС Турции в рамках испытаний десантного судна TCG Anadolu осуществили тестовые погрузки бронетехники на борт корабля.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в испытаниях самого крупного военного корабля Турции были задействованы прототипы среднего танка отечественного производства Altay.

Десантный корабль TCG Anadolu предположительно будет введен в строй до конца текущего года.

Длина судна составляет 231 метр, ширина - 32 метра.

Флагман ВМС Турции предназначен для операций в Эгейском, Черном и Средиземном морях, а при необходимости может участвовать в миссиях в Индийском и Атлантическом океанах.

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